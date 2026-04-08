Yeni dünya düzeninde kurucu aktör Türkiye

R OKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasına dün İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetleyerek başladı. Erdoğan, "Menfur terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Gerekli tahkikatlar süratle başlatmıştır" bilgisini verdi.

SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZLIK

Terörün her türlüsü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Bu gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. Savunmada tam bağımsız Türkiye olma yolunda çok önemli bir eşiğin daha geride bırakıldığını belirten Erdoğan, "Birazdan inşallah Kırıkkale yakıt üretim tesislerimizin, Lalahan harp başlığı tesisimizin, ileri teknolojiler AR-GE ve mühendislik merkezimizin açılışını yapacağız. Ayrıca Tayfun, Siper, Atmaca, Hisar A, Hisar O ve Sungur sistemlerimiz ile Çakır, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi birçok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz" diye konuştu.

ÇELİK KUBBE'NİN VURUCU GÜCÜ

Lalahan füze entegrasyon tesislerinin de temellerinin atılacağını vurgulayan Erdoğan, "Savunma sanayimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni hâline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek bu yatırımlarla katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü artıracak, seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek, akıllı mühimmat ailemize, seri üretim hızımıza ve AR-GE kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız. Çelik kubbe'nin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız. Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

SEKTÖREL CİRO 20 MİLYAR $

Savunmada dışa bağımlılık oranımızın yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Sektörel ciromuz 20 milyar doları geçti. AR-GE harcamalarımız 3,5 milyar dolar düzeyine ulaştı. Aktif proje sayımız bin dört yüzü geride bırakırken proje portföyümüz yüz milyar doları aştı. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık. İlk çeyrekte savunma ve havacılık ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, inşallah savunma ihracatında dünyada ilk ona gireceğiz" şeklinde konuştu.