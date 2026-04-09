AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kalıcı barış olmalı

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını tüm boyutlarıyla takip etmeye devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir.

"İRAN'A SALDIRI KÜRESEL BARIŞI ETKİLEDİ"

İran'ın ABD ve İsrail tarafından uğradığı hukuksuz saldırı, çok vahim sonuçlar doğurdu. Küresel barışı etkileyecek çok kötü sonuçlar doğurdu. En önemlisi o bombaların ardında sebepsiz yere can veren mağdurlar var.

Bu açıdan baktığımızda değerlendirme yaptığımızda kalıcı ateşkesle birlikte kalıcı barışın ortaya çıkması önemlidir. 'Bir gece medeniyeti yok ederiz' gibi söylemlerin herhangi bir barış perspektifine hizmet etmediği açıktır. Geçici ateşkes meselesi konuları çözmüyor. Önemli olan kalıcı şekilde barışa ulaşılmasıdır.

"İSRAİL BATI ŞERİA'YI İŞGAL ETMEYE DÖNÜK ADIMLAR ATIYOR"

İsrail Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria'yı işgal etmeye dönük adımlar atıyor. Yeni yasa dışı yerleşimler açmaya dönük adımlar atıyor. İsrail'in barış istemediği ve daha fazla kan dökülmeye dönük strateji izlediği açıktır. Barış karşılıklı adımlarla atılır. Barış için aşırı şart dayatılmaz. Çok kırılgan bir ateşkes ortamı var.

"ATEŞKESTEN MEMNUNUZ, KALICI BARIŞ OLMALI"

Geçici bir ateşkesin ortaya çıkması büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kalıcı bir ateşkese ve kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğine işaret ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız tarafından söylenen 'Dünya 5'ten büyüktür' cümlesinin manasının daha iyi anlaşılması gereken günler...

Bütün bu tartışma önümüzdeki aylarda yapılacak NATO toplantısını daha önemli hale getirecektir. NATO geleceğiyle yüzleşecek.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÜLKEMİZİ TÜM BU KRİZLERİN VE KAOSLARIN DIŞARISINDA TUTTU"

Partimizin 25'inci yılını kutlayacağız. Bu çok büyük bir tarih. Bu 25 yılda sıkıştırılmış 250 yıllık bir tarih yaşandı. Dünyanın çok önemli aşamaları Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde yaşandı. Ülkemizi tüm bu krizlerin ve kaosların dışarısında tuttu.

"ODAK NOKTASI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİ"

Yüce Meclis Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyon raporunu başarıyla tamamladı. Esas odak noktası terör örgütünün tamamen feshidir.

Yüce Meclis çok değerli bir komisyon haritasıyla yol haritasını netleştirmiştir.