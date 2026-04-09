İsrail Konsolosluğu saldırısına 12 gözaltı

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana gelen olayda, uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan Yunus Emre Sarman öldürülürken, Onur Çelik ve Enes Çelik ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "07.04.2026 Salı günü saat 12.15 sıralarında Beşiktaş İlçesi Levent Mahallesi'nde bulunan Yapı Kredi Plaza'nın önünde görev yapan emniyet ekiplerimize, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açılmıştır. Polisimizin anında karşılık vermesi sonucu saldırganlarla emniyet unsurlarımız arasında çatışma çıkmıştır. Olayda silahlı 3 saldırgandan biri ölü, 2'si ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada 2 polisimiz yaralanmış ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralı polislerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. Polis ekiplerinin çalışmasında, teröristlerin daha önceden olay yerinde keşif yaptığı belirlendi. Teröristlerden Onur Çelik'in eşinin de ifadesi alındı. Kadının ifadesinde, eşine saldırıyı yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerindeki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük saldırıyı, polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Bağlantıları ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket, bu bölgede Yapı Kredi Bankası var, onun yanında iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır faaliyet yok. Konsoloslukta devam eden bir çalışma veya diplomatik görevli bulunmuyor" dedi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 5 kişinin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyla ilişkisi bulunan 7 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. 1 şüphelinin İzmit'te, 1 şüphelinin Konya'da, 1 şüphelinin ise Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

KAHRAMAN POLİSLERLE ALAY EDENLER GÖZALTINDA

POLİS noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında, çevredeki bir plazada çalışan kişilerin polislerle alay ederek çektiği ve infiale yol açan görüntüler ile ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7'si kadın 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, şüpheliler saldırıyı kayda aldığı ve çatışan polislerle alay eden sözler sarf ettiği ortaya çıkmıştı.