‘Türkiye barışın sesini yükseltmeye devam edecek’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün İran'ın ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler, ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı. Erdoğan ayrıca ateşkes ile ilgili açıklamada bulundu. Bölgeyi yangın yerine çeviren savaşta ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, "Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.