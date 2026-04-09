Zeybekci sanayicilere seslendi: Hep birlikte hareket etmeliyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odasının (DSO) Nisan ayı olağan toplantısına katıldı. Meclis toplantısında 17 meslek komitesini temsil eden sanayiciler, sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini Zeybekci ile paylaştı. Mecliste ilk söz alan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Küresel atmosferin boğuculuğunu sanayicimiz iliklerine kadar hissediyor. Artan rekabet ortamında üretim yapımızı dönüştürmeye çalışıyoruz ancak bu dönüşüm riskli hale geliyor" diye konuştu. Nihat Zeybekçi ise, Türkiye'nin zorlu ancak fırsatlarla dolu bir coğrafyada bulunduğunu ifade ederek, küresel ekonomide güç dengelerinin değiştiğine dikkat çekti ve artan küresel rekabet ortamında ülkelerin ekonomik ve siyasi stratejilerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Çok yönlü dünya düzeninde Türkiye'nin stratejik rolüne dikkat çeken Zeybekci, Hürmüz Boğazı ve savaş ortamının ekonomiye olumsuz etkileri ve küresel belirsizliklere rağmen bu zorlu süreçte Denizli için birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Denizli'nin de güçlü üretim altyapısıyla her zaman öne çıktığına dikkat çeken Zeybekci, "Birlikte hareket etmeliyiz. Güçlü üretim altyapısı, ihracat kapasitesi ve girişimci yapısıyla, Türkiye ekonomisi açısından Denizli önemli bir konumda" dedi.