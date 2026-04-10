DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Bakan Fidan ABDİran ateşkesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Son 3 4 haftadır yoğun bir diplomasi ve akıl oyunlarının oynandığı yoğun bir süreç oldu. İsrail beklediğimiz gibi oyunbozanlığını yaptı ve Lübnan'a geniş kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirdi. İsrail'in bu provokasyonu eşliğinde bu görüşmeler oldukça zor geçecek. Ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.