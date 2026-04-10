Sevgilisiyle otel odasında basılmıştı! CHP'li Yalım’dan Özel’e istifa tehdidi!

CHP'NİN Uşak skandalı gündemden düşmüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kirli çamaşırları hafızalarda taze.
Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisi ile basılan, diğer 3 sevgilisini başka CHP'li belediyelerde işe yerleştiren, lüks evler, arabalar hediye eden Yalım, CHP'nin adeta baş belası oldu.
3 dönem Uşak milletvekilliği de yapan ve Özgür Özel ile yakın ilişkisi bilinen, hatta Özel'in makam aracının da Uşak Belediyesi bütçesinden VIP araca dönüştürdüğü ortaya çıkan Yalım, Özel ve diğer CHP'lileri tehdide başladı.
'HER ŞEYİ ANLATIRIM'
YALIM'IN, CHP'liler tarafından cezaevinde ziyaret edildiği ortaya çıkarken, "Eğer CHP beni yalnız bırakırsa, beni arkamı kollamazlarsa bildiğim her şeyi anlatırım. Bana istifa et diyorlar, ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli" diye tehdit etiği iddia edildi.
CHP'liler, Özkan Yalım'ın ihraç talebiyle disipline sevk kararının biraz bu konuyu unutturmak, kamuoyunun tepkisini azaltmak için alınmış bir karar olduğunu değerlendiriyor. Bu sözleri söyleyen Yalım'ın çok şey bildiği için ihraç edilemeyeceği CHP kulislerinde konuşuluyor.