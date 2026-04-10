Sevgilisiyle otel odasında basılmıştı! CHP'li Yalım’dan Özel’e istifa tehdidi!

Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisi ile basılan, diğer 3 sevgilisini başka CHP'li belediyelerde işe yerleştiren, lüks evler, arabalar hediye eden Yalım, CHP'nin adeta baş belası oldu.

3 dönem Uşak milletvekilliği de yapan ve Özgür Özel ile yakın ilişkisi bilinen, hatta Özel'in makam aracının da Uşak Belediyesi bütçesinden VIP araca dönüştürdüğü ortaya çıkan Yalım, Özel ve diğer CHP'lileri tehdide başladı.

'HER ŞEYİ ANLATIRIM'

YALIM'IN, CHP'liler tarafından cezaevinde ziyaret edildiği ortaya çıkarken, "Eğer CHP beni yalnız bırakırsa, beni arkamı kollamazlarsa bildiğim her şeyi anlatırım. Bana istifa et diyorlar, ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli" diye tehdit etiği iddia edildi.