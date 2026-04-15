Haberler Gündem Barış arayışında ikinci perde Barış arayışında ikinci perde ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmesinin ilk faslı anlaşmazlıkla tamamlanırken, iki ülkenin müzakerelere perşembe günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devam edeceği öne sürüldü. İsrail barış görüşmelerini sabote ederken, Washington yönetiminden yeni müzakere mesajları geldi. İran ise atılacak adımların tüm dünyayı etkileyeceğini kaydetti.









ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi. Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti. Yetkililer, yeni bir görüşmenin yapılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ve bunu yapmak için iki tarafın da niyetinin olduğunu ileri sürerek, müzakerelere katılım sağlayacak heyetlerin kimlerden oluşacağına dair bilgi vermedi.

'İKİ GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR' Görüşmelerin yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceği ancak İsviçre'nin Cenevre kentinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu öne süren yetkililer, müzakerelerin perşembe günü yapılabileceğini iddia etti. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu ima ederek, "İran'la birçok konuda anlaştık ama nükleer konusunda anlaşmadık ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz" değerlendirmesinde bulunmuştu. İranlıların kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmamıştı. Öte yandan New York Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin gelecek iki gün içinde Pakistan'da gerçekleşebileceğini söyledi. Trump'ın, "Oraya gitmeye daha meyilliyiz" dediği aktarıldı. 'MESAJ ALIŞVERİŞLERİ SÜRÜYOR' İran resmi haber ajansının haberine göre, Tahran ile Pakistan arasında mesaj alışverişi devam ediyor. Söz konusu kaynak, İran ile ABD arasında İslamabad veya başka bir yerde yeni bir müzakere turunun yapılmasına ilişkin henüz bir anlaşma olmadığını aktardı. İkinci bir kaynak da yeni bir müzakere turunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde gerçekleşebileceğini ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir karar alınmadığını söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığına yakın bir isim ise İslamabad'da başlayan müzakere sürecinin sonraki aşamasının da yine İslamabad'da ya da Ankara veya Cenevre'de gerçekleştirilme ihtimali bulunduğunu iddia etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Doha'nın Lübnan da dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halinde olduğunu dile getirerek, "İslamabad'daki görüşmelerden sonra İran ve Pakistan arasında mesaj alışverişi devam etti" dedi.