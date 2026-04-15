Barış arayışında ikinci perde

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi.
Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti. Yetkililer, yeni bir görüşmenin yapılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ve bunu yapmak için iki tarafın da niyetinin olduğunu ileri sürerek, müzakerelere katılım sağlayacak heyetlerin kimlerden oluşacağına dair bilgi vermedi.
'İKİ GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR'
Görüşmelerin yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceği ancak İsviçre'nin Cenevre kentinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu öne süren yetkililer, müzakerelerin perşembe günü yapılabileceğini iddia etti. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu ima ederek, "İran'la birçok konuda anlaştık ama nükleer konusunda anlaşmadık ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz" değerlendirmesinde bulunmuştu. İranlıların kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmamıştı. Öte yandan New York Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin gelecek iki gün içinde Pakistan'da gerçekleşebileceğini söyledi. Trump'ın, "Oraya gitmeye daha meyilliyiz" dediği aktarıldı.
'MESAJ ALIŞVERİŞLERİ SÜRÜYOR'
İran resmi haber ajansının haberine göre, Tahran ile Pakistan arasında mesaj alışverişi devam ediyor. Söz konusu kaynak, İran ile ABD arasında İslamabad veya başka bir yerde yeni bir müzakere turunun yapılmasına ilişkin henüz bir anlaşma olmadığını aktardı. İkinci bir kaynak da yeni bir müzakere turunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde gerçekleşebileceğini ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir karar alınmadığını söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığına yakın bir isim ise İslamabad'da başlayan müzakere sürecinin sonraki aşamasının da yine İslamabad'da ya da Ankara veya Cenevre'de gerçekleştirilme ihtimali bulunduğunu iddia etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Doha'nın Lübnan da dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halinde olduğunu dile getirerek, "İslamabad'daki görüşmelerden sonra İran ve Pakistan arasında mesaj alışverişi devam etti" dedi.
'TARİH BELİRLENMEDİ' AÇIKLAMASI
Pakistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili medyadaki spekülasyonlara ilişkin bilgi verdi. Pakistanlı yetkili, "ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereler için tarih belirlenmedi" ifadelerini kullandı. İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.
İTALYA, İSRAİL İLE SAVUNMA ANLAŞMASINI ASKIYA ALDI
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile yapılan savunma anlaşmasının otomatik yenilenme işleminin askıya alındığını açıkladı. Başbakan Meloni, "Mevcut durum göz önüne alındığında hükümet, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar vermiştir" dedi. Meloni ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya yönelik ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. İtalyan medyasına göre Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a askıya alma kararını içeren bir mektup gönderdi.
"WASHINGTON'UN AŞAĞILANMASIDIR"
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'li yetkililerin kendisini her gün bilgilendirdiğine dair açıklamasını, Washington yönetimi için "yapısal aşağılanma" olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, "Amerikan halkı, Beyaz Saray'ın fiilen başka bir rejimin rapor verme şubesine dönüştüğünü fark ediyor mu?" sorusunu yöneltti.
ABD'DEN YENİ MÜZAKERE MESAJI
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, da İran ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Pakistan'daki İran heyetinin anlaşma sonuçlandırma yetkisine sahip olmadığını iddia eden Vance, ABD heyetinin bu nedenle oradan ayrıldığını öne sürdü. Vance, daha fazla görüşme olup olmayacağı ve nihayetinde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusun- da "bence top (karar) İran'ın sahasında" yorumunda bulundu. "İran'ın ekonomik olarak normal bir ülke olabilmesi için nükleer silah peşinde olmaması gerektiğini" savunan Vance, anlaşma sağlanamamasına rağmen görüşmelere ilişkin çok ilerleme kaydettiklerini söyledi. Vance, "Bazı iyi görüşmeler yaptık. Sanırım ilk kez İran hükümeti ile ABD hükümetinin bu kadar üst düzeyde görüştüğünü gördünüz" dedi.
İRAN İLE URANYUM PAZARLIĞI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'daki müzakerelerde Washington'ın masaya getirdiği uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl durdurma talebine karşılık, İran'ın 5 yıllık geçici askıya alma teklifini reddettiği iddia edildi. The New York Times'ın iki İranlı ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyetinin, İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını istediği ifade edildi. Öte yandan, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması talebini reddeden Tahran'ın, mevcut stoklarındaki uranyumun "zenginleştirme oranlarını düşürmeyi" teklif ettiği aktarıldı. Haberde, ayrıca, İranlı ve ABD'li yetkililerin, ikinci tur müzakerelerin yapılmasını değerlendirdiği ancak ayrıntılara girmediği kaydedildi.