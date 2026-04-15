Buca imar planlarına AK Parti’den tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci birleşiminde Buca'da oy çokluğuyla kabul edilen planlar mecliste tartışma yarattı.

Buca ilçesi Güney Planlama Bölgesi 1. Etap'a ilişkin 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerilerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, "Planlar komisyonda kalsın daha ayrıntılı çalışalım. Buca Belediye Başkanı samimiyet diyorsa komisyonlara geri gönderelim, bize anlatın yeniden. Oy birliği yapalım. Buca için uygulanabilir planlara el birliği ile oy birliği verme kararı var mı? Samimiyseniz kabul edersiniz, değilseniz bildiğinizi okursunuz" dedi.