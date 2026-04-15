CHP Aydın teşkilatında beklenmeyen istifa

CHP Aydın'da sular durulmazken partide deprem etkisi yaratan bir istifa haberi geldi. Efeler İlçe Örgütü yöneticisi İlkinnur Kaya, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulundaki görevini bırakan Kaya, istifasının arka planında tüzüğe ve parti içi demokrasiye aykırı tutumların yattığını belirterek şunları söyledi:

"Tarafımla doğrudan ilgili olmayan bir konu nedeniyle istifaya zorlanmamın siyasi etik kurallarına uygun olmadığını vurgulamak isterim. Sorun isimlerden ziyade, parti içinde uzun süredir yerleşmiş yanlış bir işleyişten kaynaklanıyor."