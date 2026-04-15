“CHP, İzmirlilerin güvenini kaybetti”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye'sinin yurt dışı kredilerinin engellendiğine dair iddialara sert yanıt verdi. Söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten İnan, İzmir'in bir "hizmet enkazına" dönüştüğünü söyledi. İzmir'de yerel yönetimin beceriksizliğini herkesin gördüğünü belirten İnan, "İzmirlilerin sabrı taştı. CHP yönetimi İzmir halkının güvenini kaybetti. Yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınıp bu güzelim şehri hizmetsizliğe ve karanlığa mahkûm eden o köhnemiş CHP zihniyetine karşı, İzmir halkının sokaklardan yükselen haklı isyanıdır bu" dedi. İddialara AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy da, tepki gösterdi. Aksoy, "Artık İzmirli hemşehrilerimiz 'engelleniyoruz' bahanesinden sıkıldı, biz de" şeklinde konuştu.