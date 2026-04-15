İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu

Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda yürütülecek müzakereler, dün başlamıştı. ABD'de gerçekleştirilmesi planlanan ilk toplantı öncesi İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu. Bölgeden gelen görüntüler saldırının vahametini gözler önüne serdi. Lübnan medyası, İsrail'in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.