Kutsal topraklara yolculuk 18 Nisan’da başlayacak

Hacı adaylarının heyecanla beklediği kutsal topraklara yapılacak olan yolculuk, bölgesel gerilimlerin gölgesinde ilk kafilenin 18 Nisan'da yola çıkmasıyla başlayacak. 2026 hac organizasyonunun dönüş yolculukları ise 25 Haziran'da tamamlanacak. Bölgede süren ABD ile İran arasındaki geriliminin hac ibadetine olabilecek etkileri için ise gerekli önlemler hem Suudi yetkililer hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alındı. Başkanlık, bu kapsamda hacı adaylarına her yıl sağlanan "kesintisiz ücret iade garantisini" bu yıl da sunacak.

MEKKE YOLU PROJESİ GÜVENCESİ

Başkanlık tarafından alınan kararlarda savaş, doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle ibadetin engellenmesi halinde hacı adaylarını yaptığı ödemeler iade edilecek. Mekke Yolu Projesi kapsamında, hac farizası için İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlıca ulaşmalarını sağlanacak.