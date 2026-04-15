'Türkiye’yi karalamaya heveslenmeyin'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, ara seçim çağrılarına kapıyı kapatarak, "CHP kapısındaki karışıklığı Türkiye'yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok, seçim zamanında. Türk milletinin iradesi, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazım" diye konuştu.

"ÇÖZÜM ZEMİNİ ZAYIF"

ABD/İsrail-İran savaşına değinen Bahçeli, "Savaşın 2 haftalık ateşkese bağlanmış görünmesi, krizin bittiği anlamına gelmiyor. Bu ateşkes, kapsamlı uzlaşıdan ziyade tarafların stratejik ve temel hedeflerine ulaşamadığı noktada pozisyonlarını gözden geçirmesine imkân tanıyan geçici duraklama niteliğinde. Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf. Savaşın nihayete ermesi ve barışın sağlanması ise erişilebilir hedef olmaktan uzak. Ortada bitmiş bir kriz değil yalnızca biçim değiştirmiş bilek güreşi mevcut" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in öncülüğünde, ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasının derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, bunun insanlık adına tarihi mecburiyet olduğunu vurguladı.

"TEK SORUMLU İSRAİL"

Gazze'deki çığlıkların, bugün Lübnan'da yankı bulduğuna dikkati çeken Bahçeli, "İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıları derhal durdurulmalı. İsrail, bu savaşın gerçek ve tek sorumlusu. İsrail üzerinde baskı mekanizmasının işletilememesi ise uluslararası sistemin esas sorunu. ABD'nin şımarık çocuğunun saldırganlığının nasıl tolere edildiği, hatta zaman zaman nasıl teşvik edildiği ise küresel dünyanın çifte standartlarını gözler önüne seriyor" dedi. Bahçeli, "İç cepheyi sağlam tutmadan dış kuşatmayı yarmak mümkün değil. Sınırlarımız dışındaki tüm gelişmeler karşında Terörsüz Türkiye sürecini sürdürmekteki kararlılığımızın temel sebepleri daha iyi anlaşılıyor. Hâl böyleyken, bu süreci bahane ederek MHP'nin çizgisini, Türk milliyetçiliğinin fikri omurgasını sorgulamaya yeltenen sözde muhalefet, her şeyden önce kendi basiretsizliğini ele veriyor" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefine değinen Bahçeli, "Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun, sınır havzalarımızın, yaylalarımızın, ovalarımızın, köylerimizin terör prangasından kurtularak üretim seferberliğine katılması hayal değil. Terörsüz Türkiye, silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedef. Terörsüz Türkiye, tarlaları ekinle buluşturan gelecek, yeniden şenlenen köyler, işini büyükşehirde aramayan gençlerdir" şeklinde konuştu.

"TÜRK POLİSİ YALNIZ DEĞİL"

Polislere ilişkin taslak kanun teklifini de değerlendiren Bahçeli, "Emniyet mensubu kardeşlerimizin hayat şartları görmezden gelinemez. Polislerimiz üzerine atılı bulunan fazla mesai sorunu ihmal edilemez. Karşılığı hissedilmeyen çalışma saatleri, sınırı belirsizleşen nöbet görevleri ve sürekli teyakkuz hâli polislerimizin omuzlarına yük bindiriyor. Türk polisi yalnız bırakılmamalı" dedi.

Manisa'dan Ankara'ya gerçekleştirilen temaslar kapsamında, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten'in de yer aldığı heyet, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Heyette yer alan, Hilmi Polat'ın kaleme aldığı "Tarih Türktür" isimli şiirin yer aldığı tablo Bahçeli'ye takdim edildi.