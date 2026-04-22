Skandal diyalog ortaya çıktı: Belediyede çaycı olmanın bedeli 250 bin TL! '300 istiyorlardı da bu düşmüş hali...'

Operasyonda aralarından belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ile şirket sahiplerinin de olduğu 33 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyette ifadesi alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 2'si serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Aralarında başkan yardımcısı ve şube müdürleri ile şirket sahiplerinin de olduğu 12 şüpheli ise tutuklandı. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 29 taşınmaz ile 13 araç hakkında el koyma kararı verildi.

Operasyon çerçevesinde bazı şüphelilerin rüşvet alarak bazı kişileri belediyede işe yerleştirdiği de iddialar arasında yer aldı. O iddialardan biri ise polisin teknik takip yaptığı sırada kayda alındı. Polisin planlı çalışmasında işe yerleştirilen şahsın 250 bin TL olarak anlaşmaya vardığı parayı şüpheliye bir poşetle teslim ettiği ileri sürüldü. Polisin paranın teslim edilmesinin ardından araçtaki paraları görüntülediği dosyada yer aldı. Rüşvetle çaycı olan şüpheli M.Ç. ile parayı aldığı belirtilen şüpheli S.Ö.'nün aralarındaki görüşme ise rüşveti belgeledi. Öte yandan, kamyon şoförlüğü için ise en az 300 bin TL rüşvet istendiği de konuşmalara yansıdı.

SKANDAL DİYALOG ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan konuşmalarda şu ifadeler yer aldı:



"Şüpheli S.Ö.: "40 bin TL maaş, 250-300 bin TL istiyorlar, hemen başlatırlar seni"



M.Ç.: Garantisi var mı?



S.Ö.: En az 3,5-4 sene, kendini sevdirdiğin zaman emekli oluncaya kadar"



M.Ç.: Direkt 250 mi istiyor adam nakit. Buna yapacak bir şey yok mu?



S.Ö.: 300 istiyorlar da 250 düşmüş hali, 1-2 kişiyi de aldırdık."

'İHTİYACI OLANLARA REFERANS OLDUM'



Geçtiğimiz yılın 8'inci ayında çaycı olarak işe giren şüpheli M.Ç'nin polis operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından rüşvet iddiasını kabul etmediği, S.Ö.'nün kendisinden borç istediğini, bir site yakınlarında buluşup kendisine 250 bin TL verdiğini söylediği öğrenildi. Rüşvetle işe aldırma konusunda S.Ö.'nün Yenişehir Belediye Başkanının şoförlüğünü yapan özel kaleminde görevli T.K. ve S.O.O.'yla birlikte hareket ettiği iddia edildi. Başkan şoförü T.K.'nin ise bu iddialara karşı, "İhtiyacı olanlara referans oldum" diyerek kendini savunduğu alınan bilgiler arasında yer aldı.



Şüpheli T.K.'nin ayrıca, rüşvet karşılığı bazı taşınmazlar aldığı, izini kaybettirmek için de kardeşi K.K.'nın üzerine devrettirdiği de dosyada yer aldı.