1921’den beri bayram olarak kutlanıyor: Milli iradenin diriliş simgesi 23 Nisan

Bu karar, Resmi Gazete 'nin 2 Mayıs 1921 tarihli ve 13 sayılı nüshası ile de duyuruldu.

2 maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, " Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer aldı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921 yılında kabul edildi. Bu kararla, yeni devletin ilk bayramı ilan edilmiş oldu.

1921'de kabul edilen 23 Nisan Milli Bayramı'nın ardından yapılan kutlamalarda çocuklar ön saflarda bulunmaya başladı.

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen, 23 Nisan Bayramı'nı 1929'dan itibaren çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

Saltanatın kaldırıldığı, 1 Kasım 1922 tarihi, "Milli Hakimiyet Bayramı" olması nedeniyle TBMM'nin açılış yıl dönümleri bu kapsamda bayram olarak da kutlanırken, zamanla 1 Kasım günleri bu özelliğini yitirdi.