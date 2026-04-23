Devlet erkanı Anıtkabir'de

Milli iradenin temsilcisi TBMM 106 yaşında... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakırken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve anı defterini imzalayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, 106. yıl dönümünde Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM ilk başkanını ziyaretinin heyecanını yaşıyoruz. Milletin egemenliğine sahip çıktığı büyük günü ve bu kurucu iradeyi canı yürekten tebrik ediyoruz. İçinden geçtiğimiz çağda çatışmaların eşitsizliğin yolsuzluğun ve insani felaketlerin büyük yükünü çocuklarımız taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derinleşmektedir. Hedefimiz her çocuğun güven içinde yaşadığı özgürce gelişebildiği ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü bir zemini takip etmektir. İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan cumhuriyeti sorumluluğa yarışır bir kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın hukukunu korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Zatıalinizi, tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

"NE KADAR BÜYÜK BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Anıtkabir'in ardından Birinci Meclis'teki törene geçen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu:

Burası sadece bir binadan, sadece duvarlardan, sıralardan ibaret bir bina değildir. Eminim ki bu binanın her yerinde nice Türkiye'nin istikbali için anılmış fikirleri vardır. Top sesleri burada da duyulurken kurtuluşu masaya yatırdılar. Burası cumhuriyet ve demokrasi fikrinin yeşerdiği mekandır. Bu milletin en zor şartlarda dahi hürriyetten başka bir şeyi kabul etmeyeceğini bizlere öğrettiler. Bu millet kazması ile küreği ile mücadele vermiştir. Dünyada ülke egemenliğinin hiçe sayıldığı, güçlü olanın kural dayattığı, kuralların güçlü için tatbik edildiği dünyada bağımsızlık fikrinin ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

Meclisimizin 106. yılı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Birinci Meclis'ten bugüne cumhuriyet ve demokrasi fikrine destek verenleri saygı ve minnetle anıyorum.