Bakan Tekin açıkladı: Okullarda hangi güvenlik önlemleri alınacak?

Yaşanan hadiselerin hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması için adli ve idari süreçler titizlikle yürütülürken, diğer taraftan son Kabine Toplantısı'nda, ilgili tüm Bakanlıklarımızla müştereken değerlendirdiğimiz yeni önlemleri de karara bağladık.

Göreve geldiğimiz günden beri çocuklarımızın güven içerisinde yürüdüğü öğretmenlerimizin huzurla vazifesini sürdürdüğü güvenli okul iklimini daha da güçlendirmek için kararlı adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.

SİBER DEVRİYE FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

İlk olarak, okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkânlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.

İkinci olarak, Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek; okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz.