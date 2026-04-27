Bakan Gürlek’ten 27 Nisan E-muhtırası paylaşımı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından 27 Nisan E-muhtırası ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"27 Nisan E-muhtırası, seçilmiş hükümeti hedef alan ve doğrudan milletimizin egemenlik hakkına ve hukuk devletine karşı bir müdahale girişimiydi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARLI DURUŞU TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesine dayanan kararlı duruşu, tarihî bir dönüm noktası oldu ve bu girişimi boşa çıkardı. Bugün Türkiye; rotası bildirilerle çizilen değil, iradesini sandıkta ortaya koyan milletin yön verdiği bir hukuk devleti ise, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Nisan'da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye verdiği sarsılmaz destekle mümkün oldu. Bu duruş, Türkiye'de darbe ve muhtıra zihniyetine karşı verilen mücadelenin en önemli kırılma anlarından biri olarak tarihe geçti.

27 Nisan'da ortaya konan irade, 15 Temmuz'da milletimizin destansı direnişiyle daha da güç kazandı. Adalet Bakanlığı olarak; millî iradeyi esas almaya, demokrasimizin üzerinde hiçbir vesayet gölgesine izin vermemeye kararlılıkla devam ediyor; 27 Nisan E-muhtırasının yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle, her türlü anti-demokratik girişimin karşısında olduğumuzu; hukuktan, adaletten ve millî iradeden asla taviz vermeyeceğimizi; vesayet ve darbe dönemlerinin artık tamamen geride kaldığını en güçlü şekilde ifade ediyoruz."