İZMİR Ticaret Borsası (İTB) nisan ayı olağan meclis toplantısı İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısına konuk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel katıldı. 2022 yılından bu yana İzmir Valiliği adına CİMER faaliyetlerini bölge müdürlüğü olarak yürüttüklerini söyleyen Yüksel, "2023 yılında yaşanan depremler sonrası şikayetlerin artması nedeniyle 500 bine yakın başvuru aldık. Sadece İzmir'de, 2025'te 350 bin-380 bin arasındaydı. İstanbul, Ankara, İzmir olarak CİMER üzerinden gelen başvuruların cevaplanması, sevk edilmesi ve bu sürecin yönetimi anlamında ilk 3 şehirden biriyiz. Bu, kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorgulama ve kamu yönetimine katılmasından kaynaklı. Yaklaşık 3 senedir 200'ün üzerinde dezenformasyon bülteni yayınladık" diye konuştu.