”Avrupa Birliği’nde siyasi irade yok”

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl- Reisinger ile bir araya geldi. Bakan Fidan, düzenlenen basın toplantısında, "Hürmüz Boğazı'nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli, Pakistanlı kardeşlerimizin maharetine güveniyorum. Bizim de desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. Fidan, "Biz hiçbir zaman için AB üyelik koşullarının gerçekleşmemesi ve gerçekleşmeden girilmesi gibi bir talep içerisinde olmadık. Tabii ki bir yere girecekseniz bunun şartları vardır; bu şartlar önünüze konur ve siz bu şartlara uyduğunuz zaman buraya girersiniz. Fakat sorun şurada; Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz Avrupa Birliği üyesi olmasını kabul ediyoruz' diye bir siyasi irade yok" diye konuştu.