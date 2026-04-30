Başkan Erdoğan: CHP’ye nefes harcamak israf

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Coğrafyamızı kana bulamak isteyenler karşısında birbirimize kenetlenmeliyiz. Kökenlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir, hayat tarzlarımız, düşünce dünyamız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bunlar bizleri ayrıştıran değil beşeri birliğimizi sağlayan müstesna değerlerdir. Farklılıkları bir kenara bırakıp vahdeti kuşatmak zorundayız. Türkiye'nin Türk Arap Kürt ayrımı yapmaksızın bölgedeki halklarla buluşması, yeni paradigma oluşturması takdir edilecek, desteklenecek politikadır. Bizim Çanakkale'de, Kutül Amare'de ve nice İslam beldesinde şehitlerimizin kanı ile yoğrulmuş kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez" diye konuştu.

HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

"Partimizin kuruluşunun 25. yıl dönümüne yaklaşırken ilk günkü aşkla milletimize hizmet ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Cumartesi günü bu minvalde bir adım daha adım attık. 500 bin konut kazandıracak 100 yılın konut projesini paylaştık ve halkımız projemize yoğun ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ayda 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibini belirledik. 10 binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Çok hızlı şekilde sahada inşa sürecine başlayacağız. 2027 Mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

'ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK'

Başkan Erdoğan, "Hafta sonu İstanbul'da 100 bin konut kurasını çekerken CHP başkanı belediye başkanları ile toplantıdaydı ve toplantı sonrasında ipe sapa gelmez ithamlarda bulundu. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler basın mensuplarında aslan postuna bürünüyor. Yıllarca basın özgürlüğünden farklı seslere, görüşlere saygılı olmaktan bahsettiler, daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin özgürlükten anlayışınız. Cirminiz kadar yer yakarsınız. Bu ülkede tehditle, şantajla kimseyi sindiremezsiniz. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine alışacaksınız. Cenabı Allah bu ülkeyi bu milleti CHP'nin eline düşürmesin. Bizim bunların Bizans oyunlarına ayıracak vaktimiz yok. CHP'ye nefes harcamak israf. Biz tamamen işimize odaklanmış durumdayız" dedi.

'SÜREÇ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ'

"Terör sorununu çözdüğümüzde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da tamamlanacaktır" diyen Erdoğan, "Süreçte 18. ayı geride bıraktık ve birçok kritik süreçleri suhuletle tamamladık. Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği gibi ilerlemektedir. Biz bu yola Türkiye'nin aydınlık yarınları için çıktık" şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına da kurban bağışında bulundu.

'86 MILYONA HIZMET IÇIN VARIZ'

BAŞKAN Erdoğan, "Bölgemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde sürece katkı verenler tarihe adını kaydettirecektir. Süreci zorlaştıran, yokuşa süren tahrik eden her türlü girişim de tarih karşısında sorumlu olacaktır. Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin bagajlarından kurtulması için kucaklayıcı, yapıcı anlayış ile hareket etmeyi sürdüreceğiz. Milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek için gönderdi ise bu kutsal görevi bahane aramadan, icra etmek zorundayız. Ana muhalefetin Meclis'i tıkamasına yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun 86 milyona hizmet için varız" ifadelerini kullandı.