İzmir modeli 81 ilde uygulanacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığında gerçekleştirilen teşkilat buluşmasında, saha çalışmaları ve yeni dönem yol haritası ele alınırken, İzmir'de geliştirilen modelin 81 ilde uygulanacağı mesajı verildi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından kentin 4 farklı bölgesinde düzenlenen ve bin 297 mahalle başkanının katıldığı teşkilat buluşmaları yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantılarda konuşan il başkanı Bilal Saygılı, "En büyük gücümüz gönüllere dokunan teşkilat ruhumuzdur" dedi. AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan ve başarıyla uygulanan toplantı modelinin, önümüzdeki süreçte Türkiye genelindeki 81 ilde de hayata geçirileceği bildirildi. Toplantılara başkanlık eden ve teşkilata yönelik değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Bilal Saygılı, AK kadroların milletle aynı istikamette yürümeye devam ettiğini vurguladı. Saygılı, "AK Parti olarak bizim en büyük gücümüz makamlar, unvanlar ya da binalar değil, gönüllere dokunan teşkilat ruhumuzdur. Her toplantımızda gördük ki AK Parti teşkilatları dimdik ayaktadır. Heyecanımız ilk günkü gibi tazedir, kararlılığımız sarsılmazdır. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunu İzmir'de en güçlü şekilde hissettirmektir. Bizim anlayışımızda teşkilat, milletin derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen büyük bir dava hareketidir. Bizim davamız şahsi hesapların değil, milletin geleceğinin davasıdır. Siyaset anlayışımız laf üretme siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetidir. İzmir'de ulaşılmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız" diye konuştu.