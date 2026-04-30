İzmir’de 4 belediyede iş bırakma eylemi

İZMİR'DE Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Narlıdere belediyesinde çalışan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kaynaklı hak kayıpları nedeniyle yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. Kültürpark'ta toplanan memurlar, CHP İl Başkanlığı binasına yürüdü. Buca ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurlar geriye dönük TİS haklarını alamadıklarını belirtirken; Narlıdere ve Bayraklı belediyelerinde görev yapan memurlar da devam eden TİS görüşmelerinde mevcut hakların düşürüldüğünü ifade etti. Burada sendikalar ve memurlar adına açıklamayı yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz,

"Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere başta olmak üzere birçok belediyede TİS süreçlerinde dayatılan geri adımları ve hak gasplarını kabul etmiyoruz. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda belediye başkanları ile yapılan toplantıda alınan; 'Sınırda TİS, yol, yemek' dayatmasını tanımıyoruz. Bedel ödeyerek kazandığımız haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu bir pazarlık değildir. Bu, düpedüz hak gaspıdır" diye konuştu.