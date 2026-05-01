4 ilde vali 7 ilde emniyet müdürü değişti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Nisan 2026 tarihli ve 33239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan dört ayrı kararnameyle (2026/122, 123, 124, 125) bürokraside dev rotasyon yaşandı. Ankara, Aydın, Adıyaman ve Nevşehir'de vali; 7 ilde ise emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine alınırken boşalan göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

ANKARA Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na getirilirken, başkentin yeni valisi Yakup Canbolat oldu. Aynı kararnameyle Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK Başkanlığı'na atandı. Karar göre; Aydın, Ankara, Adıyaman ve Nevşehir olmak üzere 4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü değişti. Atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine verildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliğine, Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliğine, Hüseyin Kök Nevşehir Valiliğine, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi oldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine merkeze çekildi. Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atandı.