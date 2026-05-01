Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni operasyon: 34 gözaltı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e 'festival' operasyonu düzenlendi. Antalya başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada belediyenin festival organizasyonlarını yapan firmalarda ve belediyede çalışan 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de var. Böcek, Antalya başsavcılığının yürüttüğü 'rüşvet' soruşturmasında 5 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı.

702 SAYFALIK İDDİANAME

YOLSUZLUK suçlamasıyla yürütülen dava, 16 Mart'ta başladı. Dava kapsamında Böcek dahil üç kişi tutuklu. Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya 18 Mart'ta tahliye edildi. Fazlı Ateş bir gün sonra itiraz üzerine yeniden tutuklandı. Arslan için ev hapsi, Kaya içinse adli kontrol kararı verildi. İddianame 10 Şubat'ta kabul edildi. 702 sayfalık iddianamede suçlamalar şöyle: İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması nitelikli dolandırıcılık, iftira İddianamede Böcek'in 'icbar suretiyle irtikap', 'haksız mal edinme' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlamalarıyla 15,5 yıldan 44 yıla kadar hapsi isteniyor. Cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması da talep ediliyor. Öte yandan yapılan tespitlerde, 113 milyon 426 bin 440 TL kamu zararının olduğu belirlendi.