‘Çeyiz geleneği kültürümüzün en önemli unsurlarındandır’

RUSYA'NIN St. Petersburg şehrindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk" adlı sergi açıldı. Müzede düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy, yabancı misyon temsilcileri, Türk ve Rus gazeteciler, yetkililer ve davetliler katıldı. Emine Erdoğan'ın serginin açılışı dolayısıyla gönderdiği mesajı Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç okudu. Erdoğan, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk" sergisinin kadim Anadolu toprağının bereketini ve Osmanlı Devleti'nin zarafetini Rusya'nın kalbine taşıdığını belirtti. Erdoğan, "Çeyiz geleneği, köklü medeniyet birikimimizin en zarif tezahürlerinden biri olduğu gibi kültürel hafızamızın da en önemli unsurlarındandır" değerlendirmesinde bulundu.