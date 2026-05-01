CHP, Özkan Yalım’ı 35 gündür ihraç edemiyor

CHP'Lİ eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, gündemdeki yerini koruyor. Olaya yönelik ilk açıklamasında "itibar suikastı" diyerek emniyet güçlerini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin her kademesinden gelen yoğun tepkilere rağmen 35 gündür Özkan Yalım'ı partiden atamıyor. 27 Mart'tan bu yana hem il başkanları hem belediye başkanları hem de PM ve MYK üyeleriyle toplantılar yapan Özel, partinin her kademesinden yavaş ilerleyen disiplin sürecine ilişkin eleştiriler aldı. PM ve MYK'daki homurdanmaların il başkanları ve belediye başkanları tarafından daha yüksek sesle dile getirildiği, "Vatandaşın yüzüne bakamıyoruz" şeklindeki eleştirilerin ön plana çıktığı öğrenildi. Özel'in ise tepkilere rağmen mahkeme sürecini işaret ettiği iddia ediliyor.