İşgalci İsrail Sumud Filosu'na saldırmıştı! Alıkonulan aktivistler İstanbul'a geliyor

Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya yönelik İsrail müdahalesi sonrası, uluslararası sularda durdurulan filodaki aktivistler, Yunan sahil güvenliği eşliğinde Girit Adası'nda karaya çıkarıldı.
175 AKTİVİST OTOBÜSLERLE TAŞINDI
Yaklaşık 175 aktivistin, kimliği açıklanmayan bir yerleşim yerine dört otobüsle götürüldüğü bildirildi. İsrail tarafı, 20'den fazla tekneden indirilen kişilerin Yunanistan'a sevk edildiğini açıklarken, organizatörler sayının daha yüksek olduğunu savundu.
2 AKTİVİSTİ SERBEST BIRAKILMADI
Ayrıca filodan alıkonulan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın serbest bırakılmadığı, sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği kaydedildi.
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, 20 Türk aktivistinin bugün İstanbul'a geleceği bildirildi.
20 TÜRK AKTİVİST TÜRKİYE'YE GELİYOR
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, geri gönderme işlemi için Yunanistan'ın Girit Adası'na götürüldü. Aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.