Nüfus politikasında 10 yıllık yol haritası

Türkiye'nin aile yapısını güçlendirmeye yönelik uzun vadeli atılmaya devam ediliyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla, Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlemesi için hazırlanan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi', Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım programıyla kamuoyuna açıklanacak.

BAĞLAYICI BİR POLİTİKA

İnsan odaklı ve aile merkezli anlayışla bütüncül bir yol haritası sunacak olan Vizyon Belgesi, aile ve nüfus yapısındaki değişimleri çok boyutlu bir şekilde ele alacak. Uzun vadeli bir politika ufku ortaya koymayı amaçlayan Vizyon Belgesi, aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girecek, tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak. Öte yandan, "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi" tanıtım programında, "2025 Aile Yılı"na katkı sağlayanlar ile kısa film ve fotoğraf yarışması birincilerine ödülleri takdim edilecek. Programda ayrıca "Türkiye'nin Ritmi: Hikayemiz Yarım Kalmayacak" başlıklı kamu spotunun ilk gösterimi yapılacak, nüfus dinamizminin önemine, ailenin yaşamdaki merkezi yerine ve kuşaklar arası bağın değerine dikkat çekilecek.

BEŞTEPE'DE KABUL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Kenya, Kolombiya, Peru ve Rusya büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri, Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales ve Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

'DAİMA İŞÇİLERİMİZİN YANINDA OLDUK'

BAŞKAN Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabuldeki konuşmasında, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Hayata işçi unvanıyla başlamış bir kardeşinizim. 1 Mayıs'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Gerek şahsımın gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz. 23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Toplu sözleşme sistemini güçlendirdik. Çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık" dedi.