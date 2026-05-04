Bosch’tan akılalmaz reklam filmi! Bakan Göktaş'tan sert tepki: Annelik reklam diline indirgenemez

Bosch Home Türkiye'nin 10 Mayıs Anneler Günü'ne özel olarak hazırladığı video sosyal medyada büyük tepki çekti.
Aile kurumunun ve anne ile baba figürlerinin doğrudan hedef alındığı videoda, iki kadın arasında geçen diyaloglarda "çocuk" ve "annelik" üzerine konuşulduğu izlenimi oluşuyor. Ancak diyaloğun sonuna gelindiğinde aslında "çocuk" diye bahsedilen varlığın "hayvan" olduğu anlaşılıyor.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ
Söz konusu görüntüler sosyal medyada da büyük tepki gördü. Vatandaşlar "Özür dileyin ve bu reklamı derhal kaldırın" diyerek tepkilerini dile getirdi.
"YAHUDİ" BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, reklamı çeken firmanın Medina Turgul DDB ve kurucu ortağının Jeffi Medina olduğu ortaya çıktı.
Jeffi Medina'nın Yahudi olduğu öğrenilirken, daha önce de Bosch ve Algida'nın birçok reklamını çektiği ortaya çıktı.
"Annelik" ve "aile kurumu" gibi toplumun en temel unsurlarını hedef alan skandal reklamın, "Yahudi" bağlantılı bir ajans tarafından çekilmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.
TEPKİLERİN ARDINDAN VİDEOYU SİLDİLER
Aile kurumunun hedef alındığı skandal reklam, peş peşe gelen sert tepkilerin ardından yayından kaldırıldı.
"ANNELİK, REKLAM DİLİNE İNDİRGENEREK DEĞERSİZLEŞTİRİLECEK BİR KAVRAM DEĞİLDİR!"
Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile kurumunun hedef alındığı Bosch reklamına tepki gösterdi.
Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir! Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir.
Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."
RTÜK BAŞKANI MEHMET DANİŞ'TEN TEPKİ: "İNCELEME BAŞLATILDI"
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır. Kâinattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne–evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin; ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir.
Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır. Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım; ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz.
Çünkü annelik; reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur. Cumhurbaşkanımızın "Nüfus ve Aile On Yılı" ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."