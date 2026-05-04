Ünlü fast food markasından skandal! Onuru kırılan anne konuştu: Biz insan değil miyiz?

Yaşanan olayda, anne ve kızın içeri alınmak istenmediği ve kapı dışarı edilmek istendiği belirtilirken, içeride yemek yiyebilmeleri için gösterilen çabalar da sonuçsuz kaldı. O sırada restoranda bulunan bir müşteri, anne ve kız için yemek satın alarak fişi kendilerine verdi. Ancak bu kez de restoran çalışanlarının, alınan yemeğin masa servisine izin vermediği ifade edildi.

İstanbul 'un Tarabya semtinde bulunan Burger King Tarabya Şubesi büyük tepki çeken bir olaya sahne oldu. Maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızına, ekonomik gerekçeler öne sürülerek restoranda oturarak yemek yeme izni verilmedi.

Olayın mağduru İsmigül Sevcan, yaşadığı onur kırıcı durumu şu sözlerle anlattı: "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk, sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedik."

Yaşananlara çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine anne ve kızın daha sonra restoranda oturmasına izin verildi. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı duruma sert tepki gösterirken, yaşananlar toplumda vicdan ve ayrımcılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.