Bahçeli’den ‘süreç’ için koordinatörlük önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinde, terör örgütüyle pazarlık yapılmadığını belirten Bahçeli, "Hiç kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kanlı musibetten kurtulmasıdır" dedi.

'BİR HAYSİYET MESELESİ'

Bahçeli, "Terörü bitirmek artık farz olmuştur. Kalkınma irademize pusu kuran, ekmeğimizi küçülten, yatırımların, ihracatın önüne mayın döşeyen terör illetinden kurtulmak haysiyet meselesi. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler var. Gazi Meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacak. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacak" diye konuştu. Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasını isteyen Bahçeli, "Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değil. Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, Terörsüz Türkiye hedefinin başabaşarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalı. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapması" ifadelerini kullandı.

CHP'YE NET MESAJ VERDİ

Toplantı çıkışında, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan davası' ile ilgili soruya da yanıt veren Bahçeli, "CHP, Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurum. Bu kurumun içinin karıştırılmasına, parçalanmasına, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için CHP, ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin. CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" ifadesini kullandı.