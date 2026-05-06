Emekli Albay Coşkun Başbuğ: Tank değil veri kazandıracak

GÜNÜMÜZDE güvenlik ortamı, sadece fiziksel sınırların değil, dijital dünyadaki hibrit tehditlerin, siber saldırıların ve "anlatı savaşlarının" hakimiyeti altında köklü bir değişim geçiriyor. Geleneksel istihbarat döngüsü; teknolojik dönüşümün hızı ve dezenformasyonun yayılma gücüyle daha karmaşık bir yapıya evrilirken, artık "istihbarat üretimi" bilgiyi toplamaktan ziyade, devasa veri kümelerini en hızlı şekilde anlamlandırma sanatına dönüşmüş durumda. Eski İngiliz İstihbarat (GCHQ) Başkanı Profesör David Omand'ın belirttiği gibi; ticari uydulardan açık kaynak verilerine (OSINT) kadar uzanan bu "veri bolluğu", analiz kalitesini ve hızını bir beka meselesi haline getiriyor. Ancak bu dijitalleşme dalgası içinde hayati bir soru işareti beliriyor: Teknoloji ve Yapay Zeka , istihbaratın mutfağındaki "insan" unsurunun yerini alabilir mi? İşte tam bu noktada, sahayı ve istihbaratın mutfağını en iyi bilen isimlerden biri olan Emekli Albay Coşkun Başbuğ , dijital çağın sunduğu imkanlar ile barındırdığı tehlikelere dair çarpıcı uyarılarda bulunuyor. Başbuğ; tankın ve topun yerini siber saldırılara bıraktığı günümüzde, istihbaratçıyı "yazılım yapan teknik eleman" değil, "insanı ve bilgiyi yönetebilen stratejist" olarak tanımlıyor. Coşkun Başbuğ ile istihbarat çarkının yeni nesil işleyişini, yapay zekaya duyulan aşırı güvenin risklerini ve özel şirketlerin bu ekosistemdeki gerçek rolünü konuştuk. - Omand geleneksel istihbarat süreci (topla- analiz et-sun) artık çok yavaş kaldığına işaret ediyor. Artık mesele "bilgi yokluğu" değil, "aşırı bilgi bolluğu" içinde doğruyu bulmak. Sizce de öyle mi?

İSTİHBARATIN temel kuralı, daha doğrusu istihbarat çarkı; bilgiyi toplama, analiz etme ve bunu daha sonra ilgili makamlara sunmak şeklinde gerçekleşir. Ancak bu çarkın yavaş işlediğine yönelik eleştiri doğru değil; bu çarkı normalde bütün istihbarat kanalları eş zamanlı, en verimli şekilde işletirler. Fakat burada hani bilgi yokluğu eskiden bir sıkıntıydı, gerçekten bilgi toplamak önemli bir hadiseydi, istihbaratın temel yapı taşıydı. Şimdi bu gelişen dijital çağla birlikte bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ve inanılmaz da bir bilgi bolluğuna yol açtı. Burada iyi bir istihbaratçı, belgeye ulaşmaktan çok, doğru bilgiyi bulma yönünde kendine ayrıştırır. İyi bir istihbaratçı, bu bilgi bolluğu içerisinde en seri şekilde ve en hızlı bilgileri toplar; sıralı işlemlerden geçirerek istihbarat çarkını işletir. İşte burada yeni bir ayrışma başladı; çünkü bu bolluk içerisinde hata yapma şansı artıyor. İyi ve tecrübeli bir istihbaratçı hangi bilginin doğru olduğunu, işine yaradığını ve nasıl erişmek gerektiğini çok iyi biliyor; kalite farkı da burada ortaya çıkıyor.

GÜNÜMÜZDE düşmanlar sadece ordularla değil; siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik baskı gibi yöntemlerle saldırıyor. Sosyal medya da artık bir savaş alanı. Sıradan bir vatandaşın paylaştığı bir tweet, bazen milyon dolarlık uydulardan daha mı değerli hale geldi?

GÜNÜMÜZ savaşları artık tankla topla değil; dijital dünyada siber saldırılarla, dezenformasyonla ve psikolojik harp dediğimiz algı operasyonlarıyla yapılıyor. Artık sıcak savaş yerini tamamen bu savaşlara bıraktı diyebilirsiniz. Zaten asker kıtlığı çeken Avrupa veya emperyalist yapılar, doğrudan bu yönteme başvurarak, bu yöntemi yoğunlukla kullanarak sonuç almak gibi bir niyet ve gayret içerisinde. Bu nedenle artık günümüzde bütün savaşlar psikolojik savaş üzerinden yürütülüyor ve bu yolda oluşturulan algılarla da toplumlar domine edilmek, yönetilmek isteniyor. Şimdi bütün ağırlık artık bu sektörde.