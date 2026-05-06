Körfez ile ilişkilerde yeni dönem Ankara’da başlıyor

TÜRK-SUUDİ Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un eş başkanlıklarında bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantı vesilesiyle, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"nın imzalanması öngörülüyor. Konsey'in ilk toplantısı 2017'de Ankara'da, ikincisi toplantısı 2025'de Riyad'da gerçekleştirilmişti.