SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı

İSTANBUL Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarın açılış töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar Y.K. Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda ülkeden üst düzey ismin katılımıyla yapıldı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarın teknolojiye hükmedecek zihinlerin buluşma noktası olduğunu belirtti. Sana 2026, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.