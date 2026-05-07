Dünya Yıldırımhan’ı konuşuyor! Türk savunmasında güç gösterisi

İSTANBUL'DA kapılarını açan SAHA EXPO 2026'da, Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en uç teknolojik sınırları temsil eden 'YILDIRIMHAN' ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Roket 6 bin kilometrelik menzile sahip. Türkiye, bu yerli üretimle, balistik füze üretiminde önemli bir oyuncu haline geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhanı" kamuoyuna tanıttı. Roket, birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. 18 ton ağırlığında olan Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliği ile roket, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Açıklamada, sistemin modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi. Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle hedef bölgelere erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı ifade edildi.