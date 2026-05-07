Dünya Yıldırımhan’ı konuşuyor! Türk savunmasında güç gösterisi

İSTANBUL'DA kapılarını açan SAHA EXPO 2026'da, Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en uç teknolojik sınırları temsil eden 'YILDIRIMHAN' ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Roket 6 bin kilometrelik menzile sahip. Türkiye, bu yerli üretimle, balistik füze üretiminde önemli bir oyuncu haline geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhanı" kamuoyuna tanıttı. Roket, birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. 18 ton ağırlığında olan Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliği ile roket, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Açıklamada, sistemin modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi. Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle hedef bölgelere erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı ifade edildi.
'KIYAMET CANAVARI'
YILDIRIMHAN, başta İsrail basını olmak üzere birçok ülkede yakından takip edildi. SAHA Expo 2026'daki yeniliklere dikkat çeken İsrail merkezli Maariv gazetesi, "Dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı tanıtıldı" başlıklı haberinde, Füzenin menzilinin ve hızının bölgedeki hava savunma sistemleri için onu imkansız bir hedef haline getirdiğinden bahsedildi. Haberde ayrıca, Türkiye'nin sadece "İHA süper gücü" olmanın ötesinde, "Kıtalararası füze geliştirmekle yabancı silah üreticilerine bağımlılığından tamamen kurtularak kendi caydırıcılık gücünü kurma arzusunu gösteriyor" sözlerine yer verildi.
"EŞİ BENZERİ YOK"
İSRAİLLİ bir başka yayın organı olan Kikar gazetesi ise, "Türkiye'den gelen cehennem" başlıklı haberinde SAHA 2026'da "Eşi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanterini ortaya çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı. İspanyol havacılık ve savunma sanayi alanında yayın yapan Aviacionline, "Türkiye, ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) Yıldırım'ı tanıttı" başlığı ile aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli haber sitesi The National'da yer alan haberde ise, "NATO üyesi ülke, önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor" ifadelerine yer verildi.
KIZILELMA'NIN İLK İHRACATI ENDONEZYA'YA
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Baykar ile Endonezya merkezli PT Republik Aero Dirgantara arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı Çerçeve Anlaşması imzalandı. Baykar ile Endonezya merkezli PT Republik Aero Dirgantara (Republikorp) arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı Çerçeve Anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, 2028 yılından itibaren 12 uçaklık ilk filonun teslim edilmesi planlanırken, sözleşmede 48 uçaklık ilave opsiyon da yer alıyor.
SAVUNMA SANAYİİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK PROJE STOKU VAR
FUARDA konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, SAHA 2026'nın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki en gelişmiş fuarlarının başında geldiğini söyledi. Burada Türkiye'nin sanayide, teknolojide ve bilimde en iyi ürünlerinin tanıtıldığını dile getiren Bolat, etkinliğin Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen prestijli fuar statüsünde olduğunu aktardı. Bolat, 100 bin metrekarelik fuar alanının tamamının dolu olduğunu, yurt dışından 8 bin profesyonel ziyaretçinin kayıt yaptırdığını, 100'den fazla heyetin alım görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydederek, "10 milyar doların üzerinde bir sözleşme imzalanması bekleniyor firmalarımız tarafından. Türk sanayisi, savunma sanayisi" dedi.