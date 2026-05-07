MHP’nin kongre süreci 19 Mayıs’ta başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin "İlk Adım ve İlk Parti Kongresi"nin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılacağını bildirdi. Yalçın, kongre sürecine ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca, 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ilk kongre adımının da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırıldı. İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşıyor. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Milli Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgeliyor." Yalçın, "İlk Adım ve İlk Parti Kongresi" vesilesiyle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, milletin barış, dirlik ve sükun içinde hayatını sürdürmesi için 19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının öneminin vurgulanacağını dile getirdi.