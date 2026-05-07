Trump, Özgürlük Projesi’ni durdurarak İran’a yeşil ışık yaktı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Özgürlük Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik" ifadelerini kullandı. Böylece Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin rahatlayacağı öne sürüldü.

İRAN: TEKLİF İNCELENİYOR

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'nin savaşı sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini bildiren Bekayi, "Amerikan teklifi İran tarafından halen inceleniyor ve İran, bunun ardından görüşlerini Pakistan tarafına iletecek" ifadelerini kullandı. ABD, görüşmelerde aracılık yapan Pakistan'a, İran ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunmuştu. İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu. Trump, dünkü açıklamasında ise İran ile görüşmelerde "tam ve nihai" bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini iddia etmişti.