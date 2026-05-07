Türkiye-Suudi Arabistan arasında vize engeli kalktı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve heyeti katıldı. Toplantının ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülü Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma' imzalandı. Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Orta Doğu meselelerinde "bölgesel sahiplenme" yaklaşımını yinelemesi ve Türkiye'nin İran'daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalara yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini vurguladığı kaydedildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin "yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmaması" gerektiğinin altının çizileceği ifade edildi.