Üç kıtada ecdat yadigârı eserlerimiz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '202 Eser Toplu Açılış Töreni'nin de gerçekleştirildiği 'Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldı. Erdoğan "Mimari ve zarafette vakıf medeniyeti" temasıyla, hafta boyunca tertiplenecek etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diledi.

MİMARİ ZERAFET ÖRNEKLERİ

Erdoğan, "Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet... Temadaki bu dört kavrama baktığımızda, hepsinin birbirini tamamlayıp beslediğini, büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Zira, tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi; mimariyi zarafetle buluşturmuş... Zarafeti vakıf hizmetleriyle taçlandırmış... Vakıf müktesebatını ise dünyada eşi benzeri olmayan bir medeniyet şölenine dönüştürmüştür. Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise, 3 kıtadaki ecdat yadigârı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir" dedi. Ecdadın izini ve mührünü taşıyan; şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan; milleti millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bizim hem kültürümüzde, hem de ruh köklerimizde hayır ve zarafet, biri olmadan diğeri "natamam" mefhumlardır. Bu hasletler bizim vakıf geleneğimizden mimarî şaheserlerimize, millî ve manevi kimliğimizin özünü teşkil eden tüm değerlere, adeta sinmiş, işlemiş, hulûl etmiştir. Bilhassa, sanat ve zanaat eserlerimizde, hele hele zarafet timsali mimari yapılarımızda, vakıf eserlerimizde bu özelliklerin temerküz ettiğini görürüz" şeklinde konuştu.

HİZMETE ADANAN YÜREKLER

Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanların, her fırsatta vakıf ve dernekleri hedef aldığını belirten Erdoğan, "İnsanlığa

hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden yine de vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden, nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren vakıflarımız, milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, 'Öğrenciler için burs topluyoruz' diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp, bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları, sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın, biz hükûmet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Milletin istikbal davasına omuz vermeye çalışan tüm vakıf ve derneklerin yanında olacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, vakıf mirasımıza dört elle sarılıp bu eşsiz hazineyi zenginleştirerek, görevini bihakkın yerine getirmektedir. Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı; geri kalan 101 eserin tadilat ve rekonstrüksiyon işlemleri de inşallah yıl içerisinde nihayete erecek" bilgisini verdi.

2026'DA TAM 377 ESER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Böylece 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak. Gönül coğrafyamızda adeta bir "restorasyon seferberliği" başlatılarak, 2012'den bugüne tam 40 eser ihya edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek'te ise 11 eserin onarım çalışmaları sürüyor. Göğsümüzü kabartan, milletimizin yüz akı olan bu çalışmalarından ötürü Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, sizlerin huzurunda bir kez daha can-ı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.