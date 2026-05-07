YSK Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi

YÜKSEK Seçim Kurulu'nda (YSK) başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından 6 üye seçildi. 6 üye dün YSK'da yemin ederek göreve başladı. Ardından YSK Başkan ve Başkan Vekilinin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta, Başkan Vekilliği'ne İsmail Kalender seçildi. YSK Başkanı Serdar Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Türk demokrasisine ve tüm seçim teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.