Başkan Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs'ta başlayan SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın kapanış programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Göz dolduran 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı" bilgisini verdi.

KURUCU AKTÖR TÜRKİYE

KONVANSİYONEL güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığını vurgulayan Erdoğan, "Bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye, yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir" diye konuştu.

ÖZEL'E 'BALIK' GÖNDERMESİ

BUGÜNE kadar engel ve ambargolarla karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği günler oldu. Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayiinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. "Başımıza yeni icat çıkarmayın" dediler. 'Dışarıdan almak daha kolay' dediler. 'Ekonomik olarak feasible değil' dediler. Kimi zaman da "balıklar ürküyor" gibi komik argümanlarla savunma sanayii hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. "Balıklar ürküyor" diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler" dedi.

"HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

TERÖRSÜZ Türkiye için çok net bir duruş sergilendiğini dile getiren Erdoğan, "Bu iradenin temelinde vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların aziz hatırası kutlu emaneti vardır. Bu iradenin temelinde 'Vatan sağ olsun' diyerek evlatlarını kara toprağın bağrına veren, acısını kalbine gömen anne ve babaların metaneti vardır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır. Muhabbet iklimini çok sağlam bir şekilde tesis edip kardeşlik bilincini güçlendirerek, husumet duvarlarını tek tek yıkıp fitnelerin kökünü kurutarak, terörün kanlı ve karanlık gölgesini sebepleriyle birlikte bu toprakların üstünden tamamen kaldırıp aziz şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini tüm dünyaya inşallah hep birlikte göstereceğiz. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.