Belçika Savunma Bakanı’ndan Türk savunma sanayisine övgü

BELÇİKA Savunma Bakanı Theo Francken, 10-14 Mayıs tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik misyonlarda en önemli hususların temaslar ve anlaşmalar olduğunu dile getiren Francken,"Bu yüzden Türkiye'ye yönelik bu güzel ekonomik misyonda çok sayıda iyi temas kurulmasını, yeni iş bağlantıları, yeni portföyler ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını umuyorum" diye konuştu. Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirten Francken, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler. Savunma sektörümüzün önemli bir bölümü, Türk savunma sanayisinden bir şeyler öğrenmeye büyük ilgi duyuyor" dedi.