Emine Erdoğan’dan ‘Sıfır Atık Festivali’ne davet

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşları Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali'ne davet etti. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, "'Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm' temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.