Yalım ve Böcek’in itirafları büyük panik yarattı

ADI skandallarla anılan CHP'de her geçen gün çatlak büyüyor. "Beni partiden ihraç ederseniz bildiklerimi anlatırım" diyen tutuklu Uşak Belediyesi eski Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Yalım'ın bu girişimi CHP içinde büyük bir paniğe neden oldu. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de Özkan Yalım gibi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Böcek ifadesinde, "Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba ile bir araya geldim. 1 milyon Euro istendi. Parayı CHP Genel Merkezi'ne gidip teslim ettim. Bu paranın, babamın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini Ağbaba bana söyledi" bilgisini verdi.