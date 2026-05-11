İzmir'de şok eden olay! Eşini öldüren sanık hakkında karar verildi

Duruşmada taraflar, cumhuriyet savcısının önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Maktulün annesi Dilek E, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Son sözleri sorulan sanık ise tahliye talebinde bulundu, "Eşimi öldürmedim, o intihar etti. Mağdur durumdayım, boş yere cezaevinde yatıyorum." diye konuştu.





Mahkeme başkanı, sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan somut bir delil bulunamadığından beraat kararı verdiklerini ifade etti.



"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da dosyanın ayrılması kararını verdiklerini aktaran mahkeme başkanı, kararların oy çokluğuyla verildiğini, hükümle birlikte sanığın tahliye edildiğini söyledi.



MAKTULÜN AİLESİ İSE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Gaziemir ilçesinde 29 Nisan 2025'te, Gözde G, evinde silahla başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde bulunan ve daha sonra gözaltına alınan kadının eşi Efe G, karısının intihar ettiğini öne sürmüş, yapılan incelemede maktul ve eşinin elinde atış artığı tespit edilmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Efe G. hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.