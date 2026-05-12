Bolu Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Tanju Özcan dahil 19 şüpheli...

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bolu Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanunu'na muhalefet suçlamalarını kapsayan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında dava açılması talep edildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

178 sayfadan oluşan iddianamenin, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylandıktan sonra Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi. Soruşturmada belediye bünyesindeki bazı işlemler, ihale süreçleri ve vakıf ilişkili uygulamaların mercek altına alındığı belirtildi. Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "dolandırıcılık" ve "Vakıflar Kanunu'na muhalefet" suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.

BAKANLIKLAR MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın "davacı/müşteki" kurumlar arasında yer aldığı görüldü. Soruşturmanın kamu zararına yol açıldığı değerlendirilen bazı işlemler nedeniyle genişletildiği ifade edildi.