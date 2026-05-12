Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Burcu Köksal bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini takmasıyla AK Parti'ye katıldı. Bu toplantının ardından Burcu Köksal'a dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. İşte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın hayatı...
Burcu Köksal, 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Öğretmen bir ailenin çocuğu olan Köksal, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı ve 2002 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Afyonkarahisar'a dönerek serbest avukatlık yapmaya başladı.
1980 doğumlu olan Burcu Köksal, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.
Siyasi kariyerine 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı olarak adım atan Köksal, daha sonra 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde CHP Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekilliği görevini de üstlendi.
2018 genel seçimleri öncesinde, İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurabilmesi amacıyla kısa süreliğine partiye geçti, ardından yeniden CHP'ye döndü.
2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olan Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.