VIP araçta dehşet! Herkes şaşkın: 'Sen nasıl bunla başa çıktın?' Antalya Serik'te VIP transfer hizmeti veren tur şoförü Mehmet Özkan, Litvanyalı profesyonel boksör yolcusunun saldırısına uğradı. Direksiyon başında yaşanan olay sonrası konuşan Özkan, konuyu uluslararası platformlara taşıyacağını ve saldırganın spor lisansının iptal edilmesini talep edeceğini söyledi. İşte detaylar...









Emekli olan ve turizmde kendi aracıyla tur şoförlüğü yapan Mehmet Özkan, çalıştığı firmanın yönlendirmesiyle gittiği otelden müşterisini alıp yola çıktı.



Seyir halindeyken Mehmet Özkan ile Robertas Kotas isimli Litvanyalı boksör arasında telefon şarjı anlaşmazlığı yaşandı. Müşterisinin telefonunu şarj etmesini istediğini anlayamayan Özkan, ülkesinde profesyonel boks yapan Robertas Kotas tarafından darbedildi. Özkan, güçlükle arayabildiği sağlık ekiplerinin tarafından müdahale edilip hastaneye kaldırıldı. Mehmet Özkan saldırganın şampiyon bir boksör olduğunu ise polislerden öğrenince şaşkına döndü.





Çalıştığı firmanın kendisini arayarak otelden bir müşteriyi almasını istediklerini söyleyen Özkan, "Otelden akşam saat 21.00 civarlarında müşterimi aldım. Yolda giderken bu şahıs telefonunu sağ koltuğa bıraktı. Tabii kendisi sarhoş. Daha sonra telefonu aldı, telefona baktı. Bir şey söyledi. Tahminime göre şarj yapmamı istemiş. Ondan sonra niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı. O esnada seyir halindeydim. Aşağı yukarı 70-80 km hızla gidiyordum. Arabayı durdurmak istedim, tabii çok zorlandım. Sağa sola yalpaladı. Durdum sağda. Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum, inemiyorum. Çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor, emniyet kemerini çözemiyorum. Netice itibariyle emniyet kemerini kafamdan çıkardım. Bu tekrar arka kapıyı açtı, öne geldi. Yakamdan tuttu yere yatırdı, başladı tekrar vurmaya. Daha sonra ben polisi aramak istedim. Telefonum düştü, telefonumu bulamadım. Telefonu bulduktan sonra 155'i aradım. Biraz zaman sonra ambulans gönderdiler. Daha sonra bir ambulans daha geldi. Onu ayrı bir yere götürdüler. Beni Serik Devlet Hastanesine götürdüler. O esnada da yoldan geçen iki araç durdu. Onu durdurmak istiyorlar. Tabii korkumdan kaçıyorum. Sürekli peşim sıra koşuyor. Daha sonra hastanede tedavi altına alındım. Üç-dört saat kaldım" dedi.